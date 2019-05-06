Эксперт: В самолете SSJ не сработали системы пожаротушения

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал "Вечерней Москве" о вопросах, которые у него возникли после авиакатастрофы в Шереметьево, где погиб 41 человек.
Больше всего его обеспокоило состояние систем пожаротушения в загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100.
"В подобных ситуациях они очень часто выручали, – рассказал Смирнов. – Почему они не сработали сейчас – предстоит разбираться".
По его словам, SSJ 100 оборудован тремя такими системами. Первые две – автоматические, третья – ручная. Ее запускает пилот, если автоматика отказывает.
При этом к действиям экипажа у Смирнова не возникло никаких претензий. По его словам, именно благодаря оперативным действиям пилотов, которые приняли единственно верное решение – возвращаться в аэропорт – удалось спасти жизни почти половины пассажиров воздушного судна.
Напомним, на видеозаписи с места ЧП видно, что пассажиры начали выходить из уже полыхающего авиалайнера. По словам командира самолета рейса Москва – Мурманск, незадолго до пожара в самолет ударила молния. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Комментарии
эксперт очевидно не в курсе деталей катастрофы (до касания полосы пожара не было)
он про системы пожаротушения двигателей, очевидно