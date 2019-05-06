В Росавиации сообщили предварительную причину пожара в самолете в московском аэропорту Шереметьево, сообщает "Москва 24".
По версии специалистов, авиалайнер загорелся из-за пробитого топливного бака. Это случилось во время жесткой посадки, когда, по словам очевидцев, "самолет прыгал как кузнечик".
В результате таких ударов подломились стойки шасси, которые и могли пробить емкость с авиационным топливом.
Действительно, на видео с места трагедии видно, что самолет очень сильно полыхал еще до того, как первые пассажиры начали выпрыгивать из него.
По словам командира воздушного судна, в самолет ударила молния, что стало причиной отказа некоторого электрооборудования.
По факту трагедии, во время которой погиб 41 человек, возбуждено уголовное дело.
Эксперт обратил внимание, что в самолете не сработали системы пожаротушения.
Комментарии
6.05.2019 12:21
- гость -
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Вы - демагог. нашли место и время.
но я отвечу - в первом случае самолет врезался в гору
здесь тоже больше похоже на ошибку пилота
Как отсутствие радиосвязи могло привести к жесткой посадке в обычную погоду? Не вижу на записи ни тучных грозовых облаков, ни ливня.
Бред не пишите.
Возгорание произошло вследствии удара о землю фюзеляжем при жесткой посадке.
В чем тут ненадежность?
И при чем тут боинги? За последнии полгода упало 2 боинга.
"Для сравнения, Боингов 737 было построено 10 тысяч 478 штук. За те же 7 лет всего две аварии привели к гибели пассажиров".
Две катастрофы - это только за последние полгода. За 7 лет - 7 катастроф с гибелью
17.11.2013 Россия VQ-BBN Россия Казань 50/50 Разбился при уходе на второй круг, резко потеряв высоту.
19.03.2016 Объединённые Арабские Эмираты A6-FDN Россия Ростов-на-Дону 62/62 Разбился при посадке в сложных метеоусловиях. Расследование продолжается.
17.04.2018 Соединённые Штаты Америки N772SW Соединённые Штаты Америки Бернвиль 1/149 Отказ и разрушение двигателя № 1.
18.05.2018 Мексика XA-UHZ Куба Гавана 112/113 Рухнул вскоре после взлёта из-за технической неисправности.
28.09.2018 Папуа — Новая Гвинея P2-PXE Федеративные Штаты Микронезии Вено 1/47 Во время посадки в грозу выкатился за пределы ВПП и скатился в океан.
29.10.2018 Индонезия PK-LQP Индонезия Яванское море 189/189 Вошёл в пикирование из-за неверных показаний датчика скорости.
10.03.2019 Эфиопия ET-AVJ Эфиопия Аддис-Абеба 157/157 Разбился через 6 минут после взлёта, начато расследование.
6.05.2019 12:23
- гость -
От удара молнии боинг последний раз падал в 63м году.
16 августа 2010 Колумбийский пассажирский самолёт Boeing 737-200 лайнер выполнял рейс Богота — Сан-Андрес. На борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа, потерпел катастрофу при посадке на колумбийском острове Сан-Андрес. Погибла одна пассажирка, ещё 114 человек получили травмы.
Первое крушение Суперджета во время демонстрационного полёта в Индонезии-ошибка пилота при густой облачности,механических неисправностей авиалайнера не было.
13:01
Просто приборы гору не разглядели
Приборы гору разглядели,выдавались предупреждения,в том числе записанные голосовые,но командир был в себе слишком уверен,считая,что никакой опасности нет.Хотя,снизившись, ошибочно повернул именно на гору в условиях плохой видимости.Посчитал,что приборы сбоят...