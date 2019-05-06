Предупреждение из-за высокой пожароопасности передал алтайский Гидрометцентр.
Как следует из сообщения синоптиков, с 6 по 8 мая в Кулундинском и Благовещенском районах ожидается высокая пожароопасность четвертого класса горимости.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, отмечают, что с 1 мая на территории региона введен особый противопожарный режим. Гражданам запрещено проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.
Также ограничено посещение лесов.
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