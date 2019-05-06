Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире NewsOne рассказал о том, что новые власти продолжат курс Петра Порошенко во внешней политике, сообщает РИА "Новости".
В частности речь идет о намерении вступить в Евросоюз и НАТО. При этом он подчеркнул, что это не только что принятое решение, а планы, озвученные еще во время предвыборной агитации.
"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", – подчеркнул Юраш.
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коней не переправе не меняют! (с) ЕБН