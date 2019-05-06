Трагедия в Шереметьево/ Фото: соцсети
Самолет сообщением Москва – Мурманск загорелся в результате жесткой посадки сразу после взлета. В результате ЧП погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Всего на борту находилось 78 человек.
По факту аварийной посадки проводится расследование. Следственные органы допрашивают очевидцев, пострадавших, лиц, ответственных за обслуживание самолета, сотрудников аэропорта и авиаперевозчика. Власти Мурманской области пообещали выплатить по миллиону рублей семьям погибших. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей.
Материальные ценности-это всё такое эфимерное. Жизнь всё... От этих криков все сжимается внутри... Как может возникнуть мысль о чемоданах... Просто дайте выйти.. ⠀ ⠀ ⠀ #пожар#Шереметьево#суперджет#аэрофлот#наборту#борт#новостичаса#сюарт#стюардесса#огонь#пламя#авиакатастрофа#москвамурманск#мурманск#москва#вмоскве#видео#новости#новостироссии
ЗАГОРЕЛСЯ САМОЛЕТ в воздухе, но со второй попытки смогли сесть и избежали катастрофы. Впервые такое вижу, в шоке 😱 ⠀ Внутренний рейс Москва-Мурманск ⠀ По последним данным 41 человек погиб. Соболезнования семьям погибшим. Никакие слова не утешат, я знаю... ⠀ Вы любите летать? Я вот очень люблю, не смотря ни на что... ⠀ #шереметьево #аэропортшереметьево #загорелсясамолет #загорелсясамолетшереметьево #авиакатастрофа #страхи #страхлетать #боязньвысоты #страхполетов #страхполета
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