В понедельник, 5 мая 2019 года, в аэропорту Шереметьево в Москве произошла трагедия – воспламенился самолет модели "Сухой Суперджет 100". Погиб 41 человек. Рассказываем, что известно о пассажирском самолете "Сухой Суперджет", собранном в России.

Характеристики

Модель самолета "Суперджет 100", борт которого загорелся при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево, является первым пассажирским самолетом, разработанным в России. Сборка была начата в 2006 году, а официальная презентация самолета состоялась 26 сентября 2007 года в Комсомольске-на-Амуре. Модель предназначена для перевозки 98 пассажиров и была разработана компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии ряда иностранных предприятий. Это первая модель, созданная в России с использованием цифровых технологий проектирования.

На самолетах Superjet 100 используется алгоритмическая защита от касания хвостом взлетно-посадочной полосы, что позволило отказаться от использования механических амортизаторов.

Самолет оснащен парой турбовентиляторных двигателей SaM146 производства русско-французской компании PowerJet.

Нарекания

Новый самолет вызывал претензии у перевозчиков. Много проблем было связано с двигателем. Неоднократно компании сообщали о таких недостатках двигателя, как трещины в камерах сгорания или маслосборниках. Дефекты могли появляться уже на втором году эксплуатации. Иногда после тысячи часов полета двигатель необходимо было отправлять на капитальный ремонт. Между тем, согласно гарантии производителя, безотказная работа должна была составлять в восемь раз дольше фактического времени. В декабре 2018 года было объявлено, что французская компания Safran доработала производимую ими камеру сгорания. Все двигатели должны были пройти модернизацию.

В ноябре 2017-го генеральный директор Interjet Хосе Луи Гарза сообщал о проблемах с двигателями "Суперджет 100", запчастями и обслуживанием. Четыре лайнера, приобретенные в 2013-2015 годах, были выведены из эксплуатации и разобраны на запчасти для ремонта оставшегося парка техники – сообщают "Ведомости". Мексиканскую компанию не устраивало также качество обслуживания самолета по гарантии. На данный момент авиакомпания рассматривает возможность отказа от данной модели самолета.

В августе 2018 авиакомпания "Якутия" уведомляла о нарушении графика полетов из-за нехватки двигателей данной модели в силу высокой стоимости и продолжительности их ремонта, говорят на портале news.ykt.ru. Были выявлены 33 случая выхода из строя двигателей из-за конструкторских недостатков камеры сгорания. Ремонт двух двигателей SSJ100 "Якутии" длился с сентября 2017 в течение 8 месяцев.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlaines также заявляла о проблемах с эксплуатацией "Суперджет 100". В компании отметили появление неисправностей даже у новых лайнеров, отсутствие перевода ряда руководств по эксплуатации с русского языка, сообщает lenta.ru.

По одной из версий, самолеты со "слабыми" двигателями бельгийцам продала ирландская CityJet, которая была единственной европейской компанией, эксплуатировавшей российские "Суперджет 100" и в конечном итоге избавилась от них.

Аварии с участием "Суперджет 100"

За свою недолгую историю самолет уже успел "прославиться" и авариями.

– 9 мая 2012 года в Джакарте "Суперджет" потерпел крушение в результате столкновения с горой при выполнении демонстрационного полета. По неизвестной причине пилот запрашивал снижение высоты и врезался в склон горы Салак. В авиакатастрофе никто не выжил – погибло 45 человек, в том числе три члена экипажа и пять пассажиров из России.

– 21 июля 2013 произошла авария во время посадки с убранными шасси в Исландии, никто не пострадал.

– 12 июля 2018 года "Суперджет 100" осуществил посадку на аэродроме Раменское с невыпущенными шасси после завершения испытательного полета.

– 10 октября 2018 года в Якутске произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы – была разрушена стойка шасси.

– 6 февраля 2019 в Домодедово произошло столкновение с мачтой освещения при рулении к месту стоянки, никто не пострадал.