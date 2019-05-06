Женщина-водитель и шестилетний ребенок пострадали в результате ДТП, случившегося накануне на трассе Барнаул – Новосибирск.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла 5 мая в 10:45 в Черепановском районе.
"Женщина-водитель автомобиля "Тойота Королла", следовавшая со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет справа по ходу движения", – отмечают в полиции.
В результате пострадали 28-летняя женщина-водитель, получившая сочетанную травму, переломы пяточной и локтевой кости, а также шестилетний мальчик-пассажир, у которого диагностирован компрессионный перелом позвоночника.
Оба пострадавших с места происшествия были доставлены в Черепановскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.
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