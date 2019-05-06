"Единая Россия" вмешалась в ситуацию вокруг больницы Новоалтайска

Партия "Единая Россия" взяла на контроль анализ инцидента в городской больнице Новоалтайска с неоказанием помощи пациенту.

Напомним, накануне в СМИ Алтайского края была опубликована информация о ненадлежащем обращении с пациентом в городской больнице Новоалтайска. Родственники рассказали, что мужчине с внутренним кровотечением вовремя не была оказана помощь, а сотрудник медучреждения допустил грубое обращение.

Как сообщил депутат АКЗС, секретарь Новоалтайского местного отделения "Единой России" Сергей Шабанов, партийцы обратились в Минздрав Алтайского края с запросом по данному инциденту. Сейчас ведомство проводит проверку опубликованной в СМИ информации.

Также Сергей Шабанов лично общался с руководством больницы. По словам главного врача, факт неоказания помощи пациенту не подтвердился, а с сотрудниками была проведена беседа.

"Пациенту помогли, и на данный момент, насколько нам известно, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, – говорит Сергей Шабанов. – Уверен, что в больнице разберутся в ситуации, а репутация алтайского здравоохранения не пострадает. Тем более, что не все факты, указанные в публикации, нашли свое подтверждение. Вместе с тем, это не отменяет необходимости работы над этикой общения с людьми. Права пациента, его здоровье и жизнь должны быть главными приоритетами абсолютно каждого сотрудника медучреждения. Внимательно следим за тем, какая работа будет проведена по упомянутому инциденту".

Также Сергей Шабанов напомнил, что с информацией о подобных ситуациях можно обращаться в приемную партии "Единая Россия". Все ситуации будут подробно разбираться с участием представителей органов власти и учреждения.

Между тем Минздрав Алтайского края уже заявил о том, что факт отказа в оказании медицинской помощи в данной больнице не нашел своего документального подтверждения. "По словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза", – настаивают в региональном министерстве здравоохранения.

Для "всестороннего и объективного рассмотрения инцидента" пожаловавшихся на качество медицинского обслуживания горожан приглашают на прием к исполняющей обязанности главврача медучреждения Наталье Дуге.

Свою проверку в данной больнице проводит и региональный СК.