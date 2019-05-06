"Единая Россия" вмешалась в ситуацию вокруг больницы Новоалтайска

Партия "Единая Россия" взяла на контроль анализ инцидента в городской больнице Новоалтайска с неоказанием помощи пациенту.
Напомним, накануне в СМИ Алтайского края была опубликована информация о ненадлежащем обращении с пациентом в городской больнице Новоалтайска. Родственники рассказали, что мужчине с внутренним кровотечением вовремя не была оказана помощь, а сотрудник медучреждения допустил грубое обращение.
Как сообщил депутат АКЗС, секретарь Новоалтайского местного отделения "Единой России" Сергей Шабанов, партийцы обратились в Минздрав Алтайского края с запросом по данному инциденту. Сейчас ведомство проводит проверку опубликованной в СМИ информации.
Также Сергей Шабанов лично общался с руководством больницы. По словам главного врача, факт неоказания помощи пациенту не подтвердился, а с сотрудниками была проведена беседа.
"Пациенту помогли, и на данный момент, насколько нам известно, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, – говорит Сергей Шабанов. – Уверен, что в больнице разберутся в ситуации, а репутация алтайского здравоохранения не пострадает. Тем более, что не все факты, указанные в публикации, нашли свое подтверждение. Вместе с тем, это не отменяет необходимости работы над этикой общения с людьми. Права пациента, его здоровье и жизнь должны быть главными приоритетами абсолютно каждого сотрудника медучреждения. Внимательно следим за тем, какая работа будет проведена по упомянутому инциденту".
Также Сергей Шабанов напомнил, что с информацией о подобных ситуациях можно обращаться в приемную партии "Единая Россия". Все ситуации будут подробно разбираться с участием представителей органов власти и учреждения.
Между тем Минздрав Алтайского края уже заявил о том, что факт отказа в оказании медицинской помощи в данной больнице не нашел своего документального подтверждения. "По словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза", – настаивают в региональном министерстве здравоохранения.
Для "всестороннего и объективного рассмотрения инцидента" пожаловавшихся на качество медицинского обслуживания горожан приглашают на прием к исполняющей обязанности главврача медучреждения Наталье Дуге.
Свою проверку в данной больнице проводит и региональный СК.
Комментарии
Пациенту помогли, и на данный момент, насколько нам известно, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает
А зачем врач советовал вызвать попа, если жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает? И что было бы если бы его совету последовали?
Тут одной беседы маловато, это все равно, как если бы полицейский сказал, стреляйте, я разрешаю. А потом выяснилось бы, что он пошутил. Как врач с попом. Такие шутки стоят жизни и наказывать за это надо не беседой
ЕР пусть разберется почему не хватает врачей
В данной ситуации врача хватало, но с врачом была проблема
а что тут разбираться..Есть журнал фиксации звонков в скорую,фиксируется когда пациента скорая привезла в приемный покой.И фиксируется когда пациент поступил в реанимацию..Все же можно по минутам вывести при желании.А еще же должны быть камеры в приемной покое ЛПУ..камеры есть?