Пожилого жителя Горно-Алтайска будут судить по обвинению в убийстве собственной супруги, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что перед судом предстанет 72-летний мужчина. Преступление было совершено 17 января текущего года в доме по улице Колхозной.
"Находившийся в алкогольном опьянении мужчина, поссорившись со своей супругой из-за топки печи, взял нож и нанес лежащей на кровати женщине несколько ударов по телу. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки", – приводят обстоятельства случившегося в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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