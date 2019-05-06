Заместитель министра труда Алексей Скляр рассказал "Известиям" о грядущей отмене бумажных сертификатов на материнский капитал.
По его словам, уже в 2020 году на смену бумаге придет электронный учет получателей указанной меры поддержки.
Скляр привел целый ряд преимуществ нового метода. Во-первых, это ускоряет процедуру оформления права. Если сейчас на это требуется две неделю, то после нововведений – только одна.
Во-вторых, за выпиской не нужно будет приезжать – ее можно будет оформить дистанционно.
В-третьих, инициаторы нововведения уверены, что это позволит снизить число мошенничеств при использовании материнского капитала.
Эксперты рекомендуют не спешить с отменой бумажных сертификатов и оставить оба варианта в связи с тем, что до сих пор не у всех граждан есть доступ в интернет.
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