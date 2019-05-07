Как не погрязнуть в бесконечном контроле подчиненных и обеспечить при этом 100% выполнение поставленных задач?

Ответ на этот вопрос даст ведущий эксперт страны по регулярному менеджменту Александр Фридман.

17 мая 2019 года он проведет семинар для предпринимателей и руководителей в Барнауле.

Александр Фридман – единственный эксперт, который закрывает своими семинарами все компетенции, необходимые руководителю для профессионального управления сотрудниками.

Каждый руководитель хотя бы один раз задавался вопросом: "Контролировать ВСЕ или работать на доверии?" Кто-то пытался применять смешанный "жанр" управления. Но где баланс между тотальным контролем и попустительством? Как выбрать правильные точки контроля: где целесообразно контролировать работу подчиненных, а где следует оптимизировать затраты на управление, не упустив при этом результат?

Об этих важных компетенциях менеджера любого уровня рассказывает в своей программе Александр Фридман. Участники семинара получат полное структурированное представление о том, как эффективно выстроить в компании и коллективе систему управления. А также смогут проанализировать свои управленческие ошибки и получить рекомендации по их исправлению.

Узнать подробную программу и забронировать участие можно на сайте организатора Центр бизнес-мастерства "Харизма" и по телефону: 8-383-383-07-03



