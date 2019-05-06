Начальник главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров в понедельник, 6 мая, рассказал на заседании правительства о пожарной обстановке на территории региона. Как заявил Макаров, с начала года в крае произошло 5414 пожаров. Причем 1115 из них – только за последнюю неделю. Кроме того, было зарегистрировано 36 лесных пожаров на площади 120 гектаров. Ни один из них, по словам главного алтайского спасателя, не несут угрозы для населенных пунктов.

Еще 1 мая в Алтайском крае постановлением правительства был введен особый противопожарный режим. На период действия этого режима запрещено посещение гражданами лесов. Также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на любых предприятиях.

Как напомнил Макаров, особый противопожарный режим также предполагает значительное увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Только за последние дни их было выписано несколько сотен и выявлено около 600 ландшафтных пожаров. Так, на майских праздниках усилиями пожарных удалось избежать пожара в детском лагере "Березка". Огонь погасили всего в метре от детского учреждения.

В целом начальник алтайского МЧС призвал властей активнее взаимодействовать с населением в рамках профилактических работ. До конца всех майских праздников, по его словам, ожидается теплая погода, которая благоволит для возникновения пожаров и возгораний.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал членов правительства, местные власти усилить работу с населением края. Желание убрать территорию возле дома после зимы он назвал "особенностью менталитета". Необходимо ответственнее относиться к возможным последствиям даже незначительных возгораний.

"Убрать, а после этого мусор поджечь – у нас с вами это в менталитете. Иногда это оплачивается очень долго, вплоть до человеческих жизней", – отметил Томенко.