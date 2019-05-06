Ордена ветерана ВОВ нашли на сахалинской свалке

Прокуратура Сахалинской области проверит факт находки орденов и медалей ветерана Великой Отечественной войны на свалке. Меры реагирования надзорный орган примет по результатам проверки.
Отмечается, что пиджак с орденами случайно нашли на свалке. Вещи лежали в мусорной куче недалеко от воинской части, сообщило издание АСТВ. На одежде были два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак. Уборщики избавились в том числе от ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени.
Найти семью, которой принадлежат награды, помогла ксерокопия паспорта. В ней были указаны данные жителя Сахалина 1926 года рождения. Копия документа тоже валялась на помойке.
По словам дочери ветерана, пиджак на свалку отправился благодаря сотрудникам клининговой компании, которые делали уборку в квартире родителей женщины и вывезли из жилого помещения все то, что сочли хламом.
"Пропала некоторая обувь, документы. Я очень переживала, когда обнаружила, что на месте нет отцовского пиджака. Потеряла надежду, что он когда-нибудь найдется, тем более в другом районе области", – рассказала дочь ветерана, который умер в прошлом году.
Женщина обратилась в местное отделение общества содействия армии, авиации и флоту. Именно в ДОСААФ нашедший передал награды. В ближайшее время ордена вернутся в семью ветерана.
Комментарии
честные сотрудники клининговой компании, ничего себе не забрали!
Они тупые бакулки скорее всего.
Ордена и медали стоят не мало. Речь идет о десятках тысяч. Это говорит об умственных способностях.
о том, что умысла не было
По словам дочери ветерана, пиджак на свалку отправился благодаря сотрудникам клининговой компании, которые делали уборку в квартире родителей женщины и вывезли из жилого помещения все то, что сочли хламом.
Сама то побрезговала убрать за папочкой?
Один только орден красной Звезды стоит 700 тысяч рублей, там 5 рубинов, все остальное серебро.
Пионер должен прийти и написать, что это не фото наград, описанных в статье. И подпись к фото говорит, что награды вернут. Какие эти? Те что на фото? Если Пионер не напишет, что фото нужно заменить, то Пионер - фуфло.
15:25
- гость -
Что вы такое несёте? Вам что то лишнее в стекломой подмешивают?
Гость 15.04 Какие блин РУБИНЫ ???? Это эмаль рубинового цвета и не из серебра он сделан ! Для родных это память!
6.05.2019 15:29 Вы не в курсе, поэтому зачем спрашиваете? Это локальное! Здесь есть один полудурок - Пионер, который докапывается до фотографий, считая, что абсолютно все фотографии находятся в прямой зависимости от текста новости, хотя фото зачастую носят иллюстративный характер... но это ему не объяснить, потому что ему рога мешают. Вот и появляются порой такие локальные комментарии.
15:57
Зачем на новостном ресурсе фотографии, которые носят иллюстративный характер? Если человек захочет посмотреть картинки не относящиеся к новости - он включит гугл картинки. Может тогда публиковать и новости, которые носят около информативный характер?