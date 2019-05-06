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Ордена ветерана ВОВ нашли на сахалинской свалке

, ИА "Амител"
Найти семью, которой принадлежат награды, помогла ксерокопия паспорта
В ближайшее время ордена вернутся в семью ветерана / Фото: skalskaya78.blogspot.com

В ближайшее время ордена вернутся в семью ветерана / Фото: skalskaya78.blogspot.com

Прокуратура Сахалинской области проверит факт находки орденов и медалей ветерана Великой Отечественной войны на свалке. Меры реагирования надзорный орган примет по результатам проверки.

Отмечается, что пиджак с орденами случайно нашли на свалке. Вещи лежали в мусорной куче недалеко от воинской части, сообщило издание АСТВ. На одежде были два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак. Уборщики избавились в том числе от ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени.

Найти семью, которой принадлежат награды, помогла ксерокопия паспорта. В ней были указаны данные жителя Сахалина 1926 года рождения. Копия документа тоже валялась на помойке.

По словам дочери ветерана, пиджак на свалку отправился благодаря сотрудникам клининговой компании, которые делали уборку в квартире родителей женщины и вывезли из жилого помещения все то, что сочли хламом.

"Пропала некоторая обувь, документы. Я очень переживала, когда обнаружила, что на месте нет отцовского пиджака. Потеряла надежду, что он когда-нибудь найдется, тем более в другом районе области", – рассказала дочь ветерана, который умер в прошлом году.

Женщина обратилась в местное отделение общества содействия армии, авиации и флоту. Именно в ДОСААФ нашедший передал награды. В ближайшее время ордена вернутся в семью ветерана.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.05.2019 14:15
- гость -

честные сотрудники клининговой компании, ничего себе не забрали!

0  0
6.05.2019 14:27
- гость -

Они тупые бакулки скорее всего.

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6.05.2019 14:30
- гость -

Ордена и медали стоят не мало. Речь идет о десятках тысяч. Это говорит об умственных способностях.

0  0
6.05.2019 14:32
- гость -

о том, что умысла не было

0  0
6.05.2019 14:56
- гость -

По словам дочери ветерана, пиджак на свалку отправился благодаря сотрудникам клининговой компании, которые делали уборку в квартире родителей женщины и вывезли из жилого помещения все то, что сочли хламом.

Сама то побрезговала убрать за папочкой?

0  0
6.05.2019 15:04
гость

Один только орден красной Звезды стоит 700 тысяч рублей, там 5 рубинов, все остальное серебро.

0  0
6.05.2019 15:25
- гость -

Пионер должен прийти и написать, что это не фото наград, описанных в статье. И подпись к фото говорит, что награды вернут. Какие эти? Те что на фото? Если Пионер не напишет, что фото нужно заменить, то Пионер - фуфло.

0  0
6.05.2019 15:29
- гость -

15:25
- гость -
Что вы такое несёте? Вам что то лишнее в стекломой подмешивают?

0  0
6.05.2019 15:43
владимир

Гость 15.04 Какие блин РУБИНЫ ???? Это эмаль рубинового цвета и не из серебра он сделан ! Для родных это память!

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6.05.2019 15:57
- гость -

6.05.2019 15:29 Вы не в курсе, поэтому зачем спрашиваете? Это локальное! Здесь есть один полудурок - Пионер, который докапывается до фотографий, считая, что абсолютно все фотографии находятся в прямой зависимости от текста новости, хотя фото зачастую носят иллюстративный характер... но это ему не объяснить, потому что ему рога мешают. Вот и появляются порой такие локальные комментарии.

0  0
6.05.2019 16:05
- гость -

15:57
Зачем на новостном ресурсе фотографии, которые носят иллюстративный характер? Если человек захочет посмотреть картинки не относящиеся к новости - он включит гугл картинки. Может тогда публиковать и новости, которые носят около информативный характер?

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