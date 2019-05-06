Ордена ветерана ВОВ нашли на сахалинской свалке

Прокуратура Сахалинской области проверит факт находки орденов и медалей ветерана Великой Отечественной войны на свалке. Меры реагирования надзорный орган примет по результатам проверки.

Отмечается, что пиджак с орденами случайно нашли на свалке. Вещи лежали в мусорной куче недалеко от воинской части, сообщило издание АСТВ. На одежде были два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак. Уборщики избавились в том числе от ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени.

Найти семью, которой принадлежат награды, помогла ксерокопия паспорта. В ней были указаны данные жителя Сахалина 1926 года рождения. Копия документа тоже валялась на помойке.

По словам дочери ветерана, пиджак на свалку отправился благодаря сотрудникам клининговой компании, которые делали уборку в квартире родителей женщины и вывезли из жилого помещения все то, что сочли хламом.

"Пропала некоторая обувь, документы. Я очень переживала, когда обнаружила, что на месте нет отцовского пиджака. Потеряла надежду, что он когда-нибудь найдется, тем более в другом районе области", – рассказала дочь ветерана, который умер в прошлом году.

Женщина обратилась в местное отделение общества содействия армии, авиации и флоту. Именно в ДОСААФ нашедший передал награды. В ближайшее время ордена вернутся в семью ветерана.