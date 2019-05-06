Алкоголь продавали с нарушениями в половине магазинов России

Роспотребнадзор сообщил, что проверил с начала 2017 года свыше 42 тысяч точек, где продают алкоголь, и более чем в половине из них выявлены нарушения.
Проверки проводились с января 2017 года на объектах, торгующих алкогольной продукцией в розницу.
"Нарушения выявлены более чем в половине проверенных объектов", – говорится в сообщении ведомства.
Среди основных нарушений специалисты назвали продажу продукции с истекшим сроком реализации или нечитаемой датой выработки. Обнаружены были и нарушения условий хранения алкоголя и правил торговли. Последнее касается отсутствия информации о юридической принадлежности предприятия, реализующего спиртные напитки, наличия у него лицензии и нарушения при оформлении ценников.
С продажи было снято свыше девяти тысяч партий алкоголя. Его общий объем достиг порядка 90 тысяч литров. По результатам наложены административные штрафы на сумму порядка 185 миллионов рублей.
Комментарии
этого не может быть, у нас же ЕГАИС
какэто бухлишко может испортиться в принцыпе?