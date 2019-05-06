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Названа примерная стоимость квартир в "доме Зеленского" в Крыму

, ИА "Амител"
В продаже находятся квартиры площадью от 50 до 200 кв. м по цене от 12 до 40 млн рублей
Зеленский отметил, что воспользуется квартирой после возвращения Крыма / Фото: interesnyefakty.org

Зеленский отметил, что воспользуется квартирой после возвращения Крыма / Фото: interesnyefakty.org

Квартира в элитном жилом комплексе "Император" в крымском поселке Ливадия, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, однако жилье там продается по цене от 12 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на риелторов.

"В продаже находятся квартиры площадью от 50 до 200 кв. м по цене от 12 до 40 млн рублей", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что двухкомнатная квартира площадью 73 кв. м с ремонтом, мебелью и техникой продается за 17,5 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 138 кв. м обойдется уже в 30 млн рублей. Все выставленные на продажу квартиры оформлены в российском правовом поле.

Ранее появились сообщения о том, что супруга Владимира Зеленского приобрела в Ливадии элитное жилье, заплатив при этом вдвое меньше рыночной цены. Позже в штабе Зеленского подтвердили, что семья Зеленских действительно владеет этой недвижимостью, которая покупалась до присоединения Крыма к России.

Сам Зеленский отметил, что воспользуется этой квартирой "только после обязательного возвращения Крыма" Украине.

1 мая агентство Reuters сообщило, что Зеленская купила пентхаус с видом на Ливадийский дворец в Крыму менее чем за половину рыночной цены у бизнесмена Александра Буряка, который от комментариев отказался. О том, как Зеленской удалось заключить эту выгодную для себя сделку, рассказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, причиной стала нехватка ликвидности в банке, принадлежавшем Буряку.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.05.2019 15:22
- гость -

однако жилье там продается по цене от 12 млн рублей, сообщает РИА "Новости"

Каким боком это взволновало РИА Новости?

0  0
6.05.2019 15:35
гость

Ну, новость относительно интересная. Можно понять РИА "Новости" . Зеленский ассоциировался у избирателей, как бессеребренник Голобородько, но, судя по всему, Зеленский сильно отличается от привлекшего избирателей персонажа.

0  0
6.05.2019 15:40
гость

Во власть хотят не для того чтобы быть бессеребренниками. Хотя лапшу вешают именно про это

0  0
6.05.2019 16:00
- гость -

Ну, новость относительно интересная. Можно понять РИА "Новости" . Зеленский ассоциировался у избирателей, как бессеребренник Голобородько,

Ты, твои соседи и друзья, избиратели Зеленского?

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