Названа примерная стоимость квартир в "доме Зеленского" в Крыму

Квартира в элитном жилом комплексе "Император" в крымском поселке Ливадия, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, однако жилье там продается по цене от 12 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на риелторов.

"В продаже находятся квартиры площадью от 50 до 200 кв. м по цене от 12 до 40 млн рублей", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что двухкомнатная квартира площадью 73 кв. м с ремонтом, мебелью и техникой продается за 17,5 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 138 кв. м обойдется уже в 30 млн рублей. Все выставленные на продажу квартиры оформлены в российском правовом поле.

Ранее появились сообщения о том, что супруга Владимира Зеленского приобрела в Ливадии элитное жилье, заплатив при этом вдвое меньше рыночной цены. Позже в штабе Зеленского подтвердили, что семья Зеленских действительно владеет этой недвижимостью, которая покупалась до присоединения Крыма к России.

Сам Зеленский отметил, что воспользуется этой квартирой "только после обязательного возвращения Крыма" Украине.

1 мая агентство Reuters сообщило, что Зеленская купила пентхаус с видом на Ливадийский дворец в Крыму менее чем за половину рыночной цены у бизнесмена Александра Буряка, который от комментариев отказался. О том, как Зеленской удалось заключить эту выгодную для себя сделку, рассказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский. По его словам, причиной стала нехватка ликвидности в банке, принадлежавшем Буряку.