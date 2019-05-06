Водителя такси в Барнауле осудили за применение насилия к подросткам во время конфликта, случившегося возле парка "Изумрудный".
Как сообщили в краевой прокуратуре, в ноябре 2018 года водитель такси, проезжая перекресток улицы Профинтерна и проспекта Комсомольский, затормозил перед пешеходным переходом, поскольку на пешеходный переход на велосипедах выехали двое молодых людей. Из-за неблагоприятных погодных условий он не сразу смог затормозить, стал им сигналить.
"После того, как он отвез пассажира, проезжая мимо парка "Изумрудный", увидел, что при входе в парк стоят те же молодые люди, которые ранее были на велосипедах. Он остановился и решил с ними поговорить, объяснить, что не нужно нарушать правила дорожного движения. Во время разговора между ними возник конфликт, в ходе которого он разозлился и нанес подростку удар в область носа и не менее пяти раз ударил его по лицу наотмашь. Второй подросток решил оттащить таксиста, но тот нанес ему пощечину, от которой у последнего лопнули очки", – уточняют обстоятельства случившегося в прокуратуре.
В итоге мужчину приговорили к одному году ограничения свободы с запретом выезжать за пределы Барнаула, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа.
Комментарии
учитель, блин
15:20
- гость -
Только так можно достучатся до мозга растущего организма. А может он им вообще жизни спас, теперь будут вспоминать его подходя к переходу.
6.05.2019 15:24
- гость -
ошибаетесь.
И кто до кого достучался? У таксиста срок, а им хоть бы что.
судя по тексту, разговор был культурным
Велосипед несущийся по зебре это зло. Норм люди берут его в руки и переходят. Может можно и проехать, но это когда совсем нету никаких машин. А когда одни ряды стоят, другие нет, есть риск сбить велосипедиста на пешеходнике, ещё и виноватым окажешься. Сам раз так не подбил одного. Тут просто повезло, что траектории не пересеклись.
пешеходный переход только для пешеходов, а не для велосипедистов, для того что бы им перейти дорогу надо спешится