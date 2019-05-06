5 мая в результате жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95, выполнявшего рейс Москва – Мурманск, в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Пока следователи проводят проверку по факту трагедии, на специализированных форумах обсуждают подробности происшествия, действия экипажа и пассажиров воздушного судна. Что именно говорят об аварии в профессиональной среде, – в материале Amic.ru.

Действия пожарных

Одна из главных тем обсуждения – две минуты, которые прошли с того момента, как Sukhoi Superjet 100-95 приземлился в Шереметьево, до того момента, как самолет начали тушить. Участники форума удивились, что на взлетно-посадочной полосе самолет как будто не ждали, хотя пилоты подали сигнал бедствия и совершали аварийную посадку.

"Что же, не было ясности, что садится борт аварийный, с пожаром? Почему же у полосы не было пожарных машин и машин скорой помощи?" – написал Na_di.

Cheetah поясняет, что в воздухе пожара не было, поэтому пожарные и не ждали. Возгорание произошло уже после удара о взлетно-посадочную полосу.

"Нам сообщают очевидцы: "На моих глазах садился он. Три козла сделал. Третий козел – ударился об полосу. Подломились задние стойки шасси. Ну и загорелся самолет". Таким образом, пожара не было на борту до момента жесткой посадки. Именно поэтому экстренные службы Шереметьево (SVO) не дежурили у взлетно-посадочной полосы, так как возврат происходит из-за менее серьезной проблемы", – написал участник форума под ником 999.

Ошибки пассажиров

При проектировании самолетов закладывается так называемое правило 90 секунд: в случае жесткой посадки за это время должны эвакуироваться все пассажиры. Но когда в сети появились первые фото и видео с места происшествия, многие заметили, что люди покидают самолет со своим багажом, а значит, они потратили время на то, чтобы достать ручную кладь. Эта ошибка могла стать роковой для тех, кто находился в хвосте самолета, считают некоторые участники обсуждения.

"За 1,5 минуты все пассажиры должны быть эвакуированы в случае жесткой посадки. Но правило действует только тогда, когда все встают со своих мест и организованно покидают лайнер. Без задержек. Обратите внимание, что многие пассажиры эвакуировались с ручной кладью. А теперь вспомните о том, что хвост самолета был объят огнем и полностью выгорел", – написал 999.

Участник форума под ником Второй Механик добавил: "Вот тех, которые на видео топают с чемоданами и рюкзаками, утянутыми с багажных полок, надо потом в морг на опознание погибших привезти. Во время эвакуации время идет на секунды, а кто-то давку в проходе создает, вытягивая багаж…".

Участник форума Zuzik призвал всех представить себя на месте пассажиров и взглянуть на происходящее под другим углом:

"Механик, ответь, сколько займет времени открыть полку над моим креслом и вытянуть из нее мой рюкзак и рюкзак моего напарника, когда мы все и так уже стоим (а кто-то в полусогнутой позе корячится еще над своим креслом, не имея возможности выйти в проход из-за набившихся там пассажиров) в ожидании экстренного выхода? Глянь на видео и ответь, с какой частотой прыгают на трап пассажиры? А с какой скоростью двигается очередь в салоне, где пять кресел в ряд?! Ну, неужели нужно быть настолько, мягко говоря, ограниченным, чтобы этого не понимать? Ты когда последний раз летал пассажиром?".

Действия экипажа самолета

Участник форума 999 оценил действия пилотов во время посадки. По его мнению, они могли допустить ошибку из-за того, что самолет пришлось садить в максимальном весе – с полными баками топлива.

"Посадка происходила сразу же после вылета, то есть на высоком или даже максимальном посадочном весе – это непривычные, отработанные только на тренажерах и единично в реальности посадочные скорости и другая динамика самолета", – написал он, уточнив, что на исход полета могли повлиять также неблагоприятные метеоусловия и стресс-фактор (пилоты садили самолет без поддержки диспетчеров).

Еще один участник форума – Остап Бендер – считает, что главный вопрос, от которого будет зависеть судьба пилотов, – это какое именно оборудование отказало в самолете после удара молнии во время захода на посадку. Иными словами, стоило ли садиться с полными баками топлива? "Почему так поспешно гнали на посадку, был ли превышен максимальный посадочный вес, и еще куча вопросов от прокурора. А далее будут выводы, где поставить запятую: "казнить нельзя помиловать", – написал он.

Еще одной темой для обсуждения стала эвакуация пассажиров. По официальным данным, люди покинули салон за 55 секунд при нормативном времени 90 секунд. Однако эвакуационные трапы были развернуты в непосредственной близости от очага пожара. "Зачем они дверь в сторону пожара открыли…, – написал HAL112. – В инструкции в самолете написано, открывать дверь только туда, где нет пожара... и туда эвакуироваться".

Lookkil пояснил, что при посадке самолет удачно развернуло, направление ветра позволяло использовать оба передних трапа, но так как нос самолета находился выше разрушенного хвоста, угол был небезопасным, для того чтобы спускаться по трапам.

После эвакуации пассажиры самолета рассказали СМИ о том, что бортпроводники действовали грамотно и помогали выбраться пассажирам из самых задымленных отсеков. Один из бортпроводников рейса SU-1492 Максим Моисеев погиб, пытаясь спасти людей из хвостовой части.

"Бортпроводник помог выбраться нескольким пассажирам, но сам надышался дымом и не смог покинуть горящий борт. Мужик... Настоящий герой", – написал Лазурный.