СК назвал основные версии катастрофы в аэропорту Шереметьево

Следствие рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета в Шереметьево, среди них – недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия, передает ТАСС.
Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Открыто уголовное дело.
"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Председатель СК Александр Бастрыкин провел в Шереметьево оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Следователи изъяли оба черных ящика с места катастрофы.
"На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрический бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", – сообщила Петренко.
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Что же это за конструкция самолета, если он сам себе пробил баки с топливом?