Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственное исследование.
"Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей. Вместе с тем, для 48% это станет серьезным испытанием", – отмечается в исследовании.
При этом 11% опрошенных заявили, что не представляют, как будут выполнять повседневные действия без интернета, а 37% допустили, что смогут приспособиться.
27% респондентов сказали, что отсутствие интернета мало что поменяет в их жизни, а для 24% ничего не изменится.
На сегодняшний день интернетом пользуются 84% россиян. При этом 69% опрошенных выходят в сеть ежедневно, 13% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне редко.
Опрос ВЦИОМ проводился 18 апреля по телефону, в нем приняли участие 1600 человек.
Комментарии
Половина россиян заявила об улучшении жизни, если интернет исчезнет
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Если интернет исчезнет , исчезнет АмиК
Ага, и вся логистика предприятий разбитых на филлиалы встанет,
интернет-магазины, закупки, 90% отрасли связанной с программированием и IT-технологиями, ... они вообще у кого спрашивали? у бабушек на лавочках?
Логично. Если не знать, что где-то живут лучше, то и у нас жить хорошо… и самолеты не падают, и стариков не убивают