Министерство обороны России объявило конкурс на ремонт советских ракет класса "воздух – воздух", на который ведомство планирует выделить 150 млн рублей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал госзакупок.
Р-27 – советская управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ее разработали специалисты предприятия ГосМКБ "Вымпел" им. И. И. Торопова. Р-33 – советская и российская ракета класса "воздух – воздух" большой дальности.
От Минобороны размещено две заявки на "выполнение работ по ремонту авиационных управляемых ракет" типа Р-33 и Р-27.
Стоимость контрактов 94,5 миллиона рублей и 55 миллионов рублей соответственно.
По плану ракеты Р-33 должны отремонтировать до 10 ноября 2020 года, а ракеты Р-27 – до 10 ноября 2019 года.
Исполнителей работ определят в конце мая после проведения закрытых аукционов.
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