Расходная часть бюджета Алтайского края на 2019 год вырастет почти на 6 миллиардов рублей. Об этом стало известно в понедельник, 6 мая, на заседании правительства региона. Уже на ближайшей сессии АКЗС депутаты должны рассмотреть поправки в закон о бюджете.
Как рассказал заместитель председателя правительства, министр финансов Данил Ситников, доходы возрастут благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета и Пенсионного фонда. Так, 1,5 миллиарда уйдут на зарплаты работникам бюджетной сферы. Кроме того, остальные средства пойдут на проведение дополнительных выборов в АКЗС, на проведение строительства и ремонта объектов теплоснабжения (около 900 миллионов), переселение граждан из аварийного жилья (250 миллионов), на развитие курортов края, закупки медикаментов и другие сферы.
В результате изменений доходы краевого бюджета составят 101,397 миллиарда рублей, а расходы – 111,463 миллиарда. Дефицит составит 10 миллиардов, что не превышает показателей, установленных законом о бюджете края.
Всего, по словам Ситникова, расходы бюджета Алтайского края в первом квартале 2019 года превысили 20 миллиардов рублей, доходы получены в сумме 22 миллиардов 618 миллионов рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 12 миллиардов 389 миллионов рублей. Поступления из федерального бюджета составили 10 миллиардов 120 миллионов рублей. Из них дотации – 7,2 миллиарда.
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