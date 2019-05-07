Алтайских предпринимателей приглашают к участию в одной из ведущих выставок пищевой индустрии InterFood Astana – 2019*, которая пройдет с 29 по 31 мая 2019 года.

InterFood Astana – 2019 – это 21-я казахстанская международная выставка "Продукты питания, напитки, ингредиенты, упаковка и оборудование для пищевой промышленности". Данное мероприятие на протяжении 20 лет является профессиональной площадкой для презентации продуктов питания, напитков, ингредиентов, оборудования для пищевой промышленности, HORECA** и упаковки.

Как для зарубежных, так и для местных компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на казахстанский рынок, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

Работа на выставке экспонентов из Алтайского края будет осуществляться в формате коллективного стенда. Организацию берет на себя центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП".

Для того чтобы БЕСПЛАТНО участвовать в данной выставке и представить свою продукцию на международном рынке, необходимо в срок до 16 мая 2019 года подать заявку в Центр поддержки экспорта: мойбизнес22.рф

Разделы выставки:

• продукты питания;

• пищевые добавки и ингредиенты;

• алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе;

• оборудование для производства продуктов питания, напитков, упаковки;

• упаковочные технологии, тара и упаковка;

• холодильное и торговое оборудование;

• перерабатывающее оборудование для пищевой промышленности;

• оборудование для супермаркетов, кафе, баров и ресторанов;

• продукция для HORECA.

Экспоненты представляют следующие виды продукции: кондитерское, хлебопекарное, технологическое и торговое оборудование, оборудование для переработки овощей и фруктов, кондитерские изделия, молочная, масложировая и макаронная продукция, колбасные и мясные продукты, консервы, соки, джемы, варенье, специи, ингредиенты, снеки и сухофрукты, упаковочные технологии, оборудование и материалы.

География участников широка: Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, Таиланд, Украина и Швейцария.

Деловая атмосфера выставки способствует решению задач по закупкам продуктов питания для розничных сетей и предприятий оптовой торговли. В первый день работы выставки будет организован Ретейл Центр B2B – площадка для представителей Сash&Сarry*** компаний, торговых и дистрибьюторских сетей. Во второй день запланировано проведение Форума по упаковке при поддержке Ассоциации упаковщиков Казахстана.

В рамках выставки также состоится профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков "Традиции качества". В прошлом году в конкурсе участвовали 16 компаний, которые представили 43 вида продуктов питания и напитков. Компаниям, образцы продукции которых завоевали высшую оценку, вручались почетные дипломы и золотые медали.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону 8 800 222 8322.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 83 22

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*ИнтерФуд Астана – 2019 – прим.ред.

**ХОРЕКА – прим.ред.

***Кэш Энд Керри – прим.ред.