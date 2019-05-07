Вторник, 7 Май, 09:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,34
€ 73,11
Обь
270см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Трагедия в Шереметьево День Победы-2019Парламент Алтайского края
Новости

Выйти на рынок Казахстана: какое событие стоит посетить алтайским "пищевикам"

, ИА "Амител"
Участие местных предпринимателей в одной из крупнейших в пищевой сфере международных выставок организует Алтайский фонд МСП
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Алтайских предпринимателей приглашают к участию в одной из ведущих выставок пищевой индустрии InterFood Astana – 2019*, которая пройдет с 29 по 31 мая 2019 года.

InterFood Astana – 2019 – это 21-я казахстанская международная выставка "Продукты питания, напитки, ингредиенты, упаковка и оборудование для пищевой промышленности". Данное мероприятие на протяжении 20 лет является профессиональной площадкой для презентации продуктов питания, напитков, ингредиентов, оборудования для пищевой промышленности, HORECA** и упаковки.

Как для зарубежных, так и для местных компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на казахстанский рынок, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

Работа на выставке экспонентов из Алтайского края будет осуществляться в формате коллективного стенда. Организацию берет на себя центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП".

Для того чтобы БЕСПЛАТНО участвовать в данной выставке и представить свою продукцию на международном рынке, необходимо в срок до 16 мая 2019 года подать заявку в Центр поддержки экспорта: мойбизнес22.рф

Разделы выставки:
• продукты питания;
• пищевые добавки и ингредиенты;
• алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе;
• оборудование для производства продуктов питания, напитков, упаковки;
• упаковочные технологии, тара и упаковка;
• холодильное и торговое оборудование;
• перерабатывающее оборудование для пищевой промышленности;
• оборудование для супермаркетов, кафе, баров и ресторанов;
• продукция для HORECA.

Экспоненты представляют следующие виды продукции: кондитерское, хлебопекарное, технологическое и торговое оборудование, оборудование для переработки овощей и фруктов, кондитерские изделия, молочная, масложировая и макаронная продукция, колбасные и мясные продукты, консервы, соки, джемы, варенье, специи, ингредиенты, снеки и сухофрукты, упаковочные технологии, оборудование и материалы.

География участников широка: Беларусь, Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, Таиланд, Украина и Швейцария.

Деловая атмосфера выставки способствует решению задач по закупкам продуктов питания для розничных сетей и предприятий оптовой торговли. В первый день работы выставки будет организован Ретейл Центр B2B – площадка для представителей Сash&Сarry*** компаний, торговых и дистрибьюторских сетей. Во второй день запланировано проведение Форума по упаковке при поддержке Ассоциации упаковщиков Казахстана.

В рамках выставки также состоится профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков "Традиции качества". В прошлом году в конкурсе участвовали 16 компаний, которые представили 43 вида продуктов питания и напитков. Компаниям, образцы продукции которых завоевали высшую оценку, вручались почетные дипломы и золотые медали.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону 8 800 222 8322.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
Сайт 

*ИнтерФуд Астана – 2019 – прим.ред.
 **ХОРЕКА – прим.ред.
***Кэш Энд Керри – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:12
Въезд на Украину могут запретить на три года за провоз георгиевской ленты 0
09:03
Минкомсвязи рассказало о мошенничестве при переходе на цифровое ТВ 1
08:54
Лавров пошутил про обилие госсекретарей в США 0
08:43
Morgan Stanley собирается уходить из России 0
08:31
Топ-5 со скидкой: рейтинг барнаульских квартир для семей 0
08:21
Сколько дней мы будем отдыхать на День России в 2019 году 0
08:02
Выйти на рынок Казахстана: какое событие стоит посетить алтайским "пищевикам" 0
07:50
Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы 9
07:34
Контроль и координирование: как обеспечить выполнение делегированной работы 0
07:22
Летим в Прагу: как совместить отдых с изучением английского по доступной цене 7
07:15
Почему ректора вуза лучше выбирать, чем назначать: интервью с профессором АлтГУ 0
07:03
Дом на краю леса с бильярдной и спортзалом продают под Барнаулом за 28,9 млн 3
06:48
На пороге перемен: как проходит ремонт барнаульского Дворца зрелищ и спорта 0
06:32
Самую красивую студентку России выбрали в Новосибирске 0
06:18
"Чувствую, что я не нужна": интервью с барнаульским учителем Еленой Никитенко 10
06:17
Жара под +30 и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 мая 0
06:01
Бюджет Алтайского края вырастет на 6 миллиардов из-за выборов и учителей 0
05:19
Глава Североморска рассказал, что было при пожаре внутри SSJ-100 1
04:45
В 20 школах Пензы ученицам запретили носить хиджабы 2
03:42
Сбербанк запатентовал "умный" холодильник 0
02:50
Российскую авиабазу в Сирии атаковали боевики 0
01:58
Миллиону видов животных и растений грозит вымирание 1
00:40
Назван топ-10 самых продаваемых праворульных авто в России 0
23:46
Суд рассмотрел жалобу рэпера Хаски на блокировку клипа 1
23:24
Бизнес-леди из Йошкар-Олы признана "Миссис Россия – Вселенная" 0
23:01
Прокурор просит приговорить к колонии Кокорина и Мамаева 1
22:45
Мужчину убили на пляже в Новосибирске 1
22:27
Многодетная мать обокрала пенсионерку в больнице Горно-Алтайска 0
22:09
Дворец зрелищ и спорта в Барнауле переименовали 2
21:42
Экспорт зерна в Алтайском крае вырос в три раза за год 0
21:27
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец 1
21:05
АвтоВАЗ запатентовал дизайн Lada 4x4 Vision 4
20:40
В России ввели новый порядок диспансеризации 1
20:23
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос 0
20:08
Члены ВПК избивали школьников в Новосибирской области 2
19:45
23 дома едва не сгорели в Горно-Алтайске от пала травы 0
19:20
Виктор Томенко поздравил ветеранов ВОВ с наступающим 9 Мая 0
19:08
Коротко о главном: трагедия в Шереметьево, пожары на Алтае и дело лихача на BMW
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 мая
18:45
Алтайские компании подозревают в сговоре при торгах госзаказов 1
18:24
Губернатора Севастополя госпитализировали на операцию 0
18:09
Коллекторы просят доступ к номерам должников 0
17:49
Миллионные долги погасили перед работниками "Иткульского спиртзавода" 0
17:34
Минобороны объявило конкурс на 150 млн рублей на ремонт советских ракет 0
17:21
"Ничего геноцидного": на Украине хотят "обезлюдить" Донбасс 0
17:02
14-летней девочке сделали редчайшую операцию в Барнауле 1
16:48
Жара +30 и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на короткую рабочую неделю 1
16:33
Что такое Радоница и как себя вести на кладбище в Родительский день 0
16:23
Жалобы авиакомпаний на модель "Сухой Суперджет 100" поступали неоднократно 13
16:12
Рубцовчанин убил молодую жену и нарядил ее в свадебное платье: комментарий СК 1
16:03
Половина россиян заявила об отсутствии паники, если интернет исчезнет 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.