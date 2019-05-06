Павловский тракт в Барнауле превратился в одну большую пробку днем в понедельник, 6 мая, сообщают автомобилисты в социальных сетях.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе пересечения Павловского тракта с улицей Попова. Дело в том, что сегодня на этом перекрестке отключены светофоры.
Кроме того, с утра были отключены светофоры на пересечении Павловского тракта с проспектом Строителей, улицей Советской Армии, улицей Фурманова, а также в районе здания №51 на Павловском тракте.
Комментарии
Где гаи
если бы трамваи не лезли, а под их прикрытием поповские не ползли, то на Павлике все было бы четко. ну для тех кто прямо едет))
Вот просто интересно для чего дорожники в принципе отключают светофоры и конкретно целые улицы? Все ж пипец... коллапс.
Команда професионалов!
6.05.2019 15:36
- гость -
там же, где и СССР.
Зачем отключают?
ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
В ПОНЕДЕЛЬНИК - ДНЕМ: А ДАВАЙТЕ ОТКЛЮЧИМ ПАРУ ЗНАЧИМЫХ СВЕТОФОРОВ И ПОРЖЕМ С НИХ
А доблестные (нет) ГИБДДшники не компетентны в вопросах ручной регулировки движения?
ну че разнылись? сел на трамвай и вжух дома
В ПОНЕДЕЛЬНИК - ДНЕМ: А ДАВАЙТЕ ОТКЛЮЧИМ ПАРУ ЗНАЧИМЫХ СВЕТОФОРОВ И ПОРЖЕМ С НИХ
так и происходит