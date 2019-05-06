Следственный комитет официально прокомментировал информацию об убийстве 30-летней женщины в Рубцовске ее 70-летним супругом, который затем свел счеты с жизнью.
Как сообщили в краевом управлении СКР, преступление было совершено утром 30 апреля. Отмечается, что на почве ревности пенсионер причинил женщине два ножевых ранения шеи, от которых она скончалась на месте происшествия.
"После убийства мужчина позвонил соседке и сообщил о случившемся, попросив вызвать сотрудников полиции. Затем он переодел супругу в свадебное платье и с целью самоубийства причинил себе несколько ножевых ранений. После приезда сотрудников правоохранительных органов мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Десятилетняя дочь супругов передана на воспитание родной бабушке.
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