Очередной долг по заработной плате погасили перед работниками ОАО "Иткульский спиртзавод" в Алтайском крае.
Как сообщили в региональной прокуратуре, задолженность по выплате заработной платы в размере 5,6 миллиона рублей образовалась перед 333 работниками предприятия за март этого года.
"В адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан. Оно рассмотрено и удовлетворено. Прокурором района инициировано привлечение руководителя предприятия к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы")", – добавляют в надзорном ведомстве.
Отметим, что проблема с выплатой заработной платы сотрудникам возникает на "Иткульском спиртзаводе" уже не в первый раз. В курсе непростой ситуации на предприятии и региональные власти.
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