Ортопеды Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства сделали редчайшую операцию 14-летней девочке с синдромом выхода из грудной клетки, сообщает Минздрав Алтайского края.
За все время в Алтайском крае было сделано 18 таких хирургических вмешательств, однако все они производились при правостороннем заболевании.
В этот раз врачам предстояло прооперировать слева, что считается смертельно опасным из-за проходящего мощного сосуда, который очень легко повредить.
Однако медлить было нельзя – без медицинского вмешательства школьнице в дальнейшем грозила потеря трудоспособности и инвалидность.
Медики со своей задачей справились превосходно. Уже через неделю после операции пациентку отпустили домой. Теперь ей предстоит пройти восстановительное лечение, после чего она сможет вести полноценную жизнь.
Отметим, что синдром выхода из грудной клетки – это довольно редкая аномалия, при которой появляется так называемое добавочное шейное ребро. Оно сдавливает кровеносные сосуды и вызывает острую боль в плече и онемение в пальцах.
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Молодцы.