Короткая рабочая неделя перед Днем Победы порадует жителей Алтайского края жаркой погодой.
Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, во вторник и среду местами по краю температура может подняться к отметке +30 градусов. При этом в регионе не ожидается осадков.
А вот в четверг, 9 мая, местами в восточных районах возможен небольшой дождь, гроза. До Барнаула грозы не дойдут. Так что День Победы в краевой столице, судя по всему, выдастся жарким.
Также отметим, что в ближайшие трое суток в крае прогнозируется весьма ощутимый ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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