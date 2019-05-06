Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко (партия "Самопомощь") в интервью порталу Politeka перечислил меры, которые должны сделать украинские власти, чтобы решить проблему возвращения территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав государства.
По его словам, главная задача – "обезлюдить" Донбасс. При этом он подчеркнул, что в его призыве нет "ничего геноцидного", сообщает РБК.
Политик утверждает, что тем же самым в данный момент занимается и Россия, предоставляя возможность получения гражданства.
Семенченко предложил переманивать жителей Донбасса и Крыма, доказывая, что они нужны Украине, и лишь после этого вводить санкции.
В числе значимых моментов депутат выделил амнистию для тех, кто не воевал против Украины и лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.
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