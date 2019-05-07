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Жара под +30 и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 мая

, ИА "Амител"
Осадков в этот день в регионе не ожидается
В Кулундинском и Благовещенском районах прогнозируют высокую пожароопасность / Фото: Константин Причиненко / Amic.ru

В Кулундинском и Благовещенском районах прогнозируют высокую пожароопасность / Фото: Константин Причиненко / Amic.ru

Жаркая погода без осадков порадует жителей Алтайского края во вторник, 7 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также будет без осадков. Днем в краевой столице температуры воздуха составят +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Кулундинском и Благовещенском районах прогнозируют высокую пожароопасность четвертого класса горимости.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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