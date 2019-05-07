Жаркая погода без осадков порадует жителей Алтайского края во вторник, 7 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле также будет без осадков. Днем в краевой столице температуры воздуха составят +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Кулундинском и Благовещенском районах прогнозируют высокую пожароопасность четвертого класса горимости.
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