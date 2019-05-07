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Дом на краю леса с бильярдной и спортзалом продают под Барнаулом за 28,9 млн

, ИА "Амител"
Коттедж площадью 384,6 квадратного метра находится в Фирсово

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 384,6 квадратного метра продают в поселке Фирсово-1 под Барнаулом за 28,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Чистый воздух соснового бора, тихая улица. Идеальное место для отдыха от городской суеты. Основной кирпичный дом имеет просторную гостиную, кухню, гостевой санузел и гостевую спальню на первом этаже, три спальни, гардеробную и санузел на втором, а также бильярдную, тренажерный зал и зону отдыха на цокольном этаже", – отмечает автор объявления.

На мансардном этаже размещена просторная игровая комната для детей и рабочий кабинет. В гараже имеется большой погреб. Оборудована система видеонаблюдения по периметру дома.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.05.2019 08:45
Пленный

ОООчень красивый домик, жаль я раб...

0  0
7.05.2019 08:49
- гость -

дом имеет просторную гостиную, кухню, гостевой санузел и гостевую спальню на первом этаже, три спальни, гардеробную и санузел на втором, а также бильярдную, тренажерный зал и зону отдыха на цокольном этаже",

про торчащие провода забыли указать

0  0
7.05.2019 09:09
- гость -

бяру! Заверните в бумажку! )) (нет)

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