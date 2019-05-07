Фото: avito.ru
Коттедж площадью 384,6 квадратного метра продают в поселке Фирсово-1 под Барнаулом за 28,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Чистый воздух соснового бора, тихая улица. Идеальное место для отдыха от городской суеты. Основной кирпичный дом имеет просторную гостиную, кухню, гостевой санузел и гостевую спальню на первом этаже, три спальни, гардеробную и санузел на втором, а также бильярдную, тренажерный зал и зону отдыха на цокольном этаже", – отмечает автор объявления.
На мансардном этаже размещена просторная игровая комната для детей и рабочий кабинет. В гараже имеется большой погреб. Оборудована система видеонаблюдения по периметру дома.
Комментарии
ОООчень красивый домик, жаль я раб...
дом имеет просторную гостиную, кухню, гостевой санузел и гостевую спальню на первом этаже, три спальни, гардеробную и санузел на втором, а также бильярдную, тренажерный зал и зону отдыха на цокольном этаже",
про торчащие провода забыли указать
бяру! Заверните в бумажку! )) (нет)