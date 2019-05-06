Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) направила в Госдуму просьбу рассмотреть возможность предоставления им доступа к номерам телефонов должников, которые они указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как сообщает ТАСС, НАПКА приводит несколько преимуществ такой меры. Во-первых, это защищает третьих лиц от противоправного предоставления их номера кредиторам в качестве контактного.

Не имея возможности проверить предоставляемые сведения, коллекторы названивают людям, которые вообще не имеют представления ни о каком долге. Если же им дать возможность с добровольного согласия клиентов получить доступ к ЕСИА, то такие ситуации будут возникать значительно реже.

Во-вторых, у коллекторов появится возможность информировать должников о том, что теперь их долгами будет заниматься не кредитор, а третья сторона.

Это поможет исключить мошеннические действия людьми, выдающих себя за коллекторов и затруднит работу нелегальным игрокам на рынке, уверены в НАПКА.

"Реализовав подобную схему, рынок решит сразу несколько проблем: должник узнает о привлечении третьего лица заблаговременно и не будет сомневаться, кто к нему обращается, и на каких основаниях", – аргументируют в ассоциации.