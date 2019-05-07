18 апреля ученый совет Алтайского государственного университета одобрил кандидатуры четырех кандидатов на пост ректора вуза. На эту должность претендуют четыре человека: врио ректора Сергей Бочаров; нынешний проректор АлтГТУ, экс-министр образования края Александр Жидких; завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра, а также завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин. Документы претендентов уже доставлены в Минобрнауки России. 17 мая в Москве состоится аттестация выдвинутых кандидатур. В эфире "Эха Москвы в Барнауле" профессор Алексей Тишкин рассказал о процедуре выборов, а также о том, что значит для вуза и для края статус национального исследовательского университета, на который собирается претендовать АлтГУ. Публикуем самые интересные выдержки из этого интервью.

О выборах

Корр.: Ученый совет АлтГУ одобрил всех четверых претендентов в кандидаты на пост ректора. Какие предусмотрены дальнейшие действия?

Алексей Тишкин: Да, действительно так. Ученый совет единогласно утвердил предложенный список претендентов, которые по формальным показателям и по представленным документам соответствовали обозначенным требованиям. Проверкой всего необходимого занималась аттестационная комиссия. Ее утвердил и наделил такими полномочиями ученый совет университета. На всю процедуру, включая процессы выдвижения, было отведено чуть больше трех недель с – 25 марта по 16 апреля. Правда, я с 25 марта был в командировке (в Таджикистане) и включился в подготовку документов позже. Но мне удалось справиться с имевшимися сложностями.

19 апреля подготовленные документы всех претендентов были доставлены в министерство. Немного позднее (22 апреля) часть документов досылалась в электронном виде (аттестационная справка о каждом кандидате, письмо поддержки от губернатора, где перечислены все претенденты, поддержанные ученым советом). Теперь 17 мая в Москве, в министерстве, должна состояться аттестация, на которую будут приглашены все претенденты. Хочу отметить, что именно кандидатами на выборы станут только те, кого утвердит аттестационная комиссия министерства. До этого проводить агитацию и знакомить с программами нельзя. Для этого будет выделено определенное время до собственно процедуры голосования.

Корр.: Когда можно будет ожидать окончательного решения о результатах выборов?

А.Т.: Надо, чтобы выборы сначала состоялись. Расклад примерно такой. После 17 мая, как правило, в течение недели аттестационная комиссия выносит решение, обозначив кандидатов и назначив время голосования. На предвыборные мероприятия могут дать две недели или месяц. Поэтому в любом случае выборы состоятся в июне, потом, если не будет никаких эксцессов, некоторое время уйдет на утверждение результатов голосования и на издание приказа о назначении нового ректора.

Корр.: Оцените, пожалуйста, сильные стороны всех кандидатов на пост ректора.

А.Т.: Я думаю, что это несколько преждевременно. Давайте дождемся решения аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, а потом на эту тему поговорим отдельно. Тема действительно важная.

Статус НИУ

Корр.: Знаю, что на встречах с коллективом АлтГУ не раз звучало мнение о том, чтобы вуз стал национальным исследовательским университетом. Насколько этот статус престижен и высок по сравнению со статусом опорного университета?

А.Т.: Статус национального исследовательского университета, конечно же, значительно престижнее и выше, чем статус опорного. Он дается на конкурсной основе, устанавливается на 10 лет и обеспечит динамичное развитие вузу. Но чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь соответствующие показатели по числу студентов очного обучения, по достижениям в научных исследованиях и т.д. Кстати, учитываются позиции в ведущих мировых рейтингах, над чем обычно предпочитают посмеяться коллеги, когда публикуются такие сведения. На самом деле это серьезная сторона внешней оценки. Как это осуществляется, это другая сторона вопроса. Но над рейтинговыми позициями работают все ведущие университеты, в том числе и имеющие статус национального исследовательского.

Корр.: Что дает вузу и Алтайскому краю статус национального исследовательского университета?

А.Т.: Для края – это однозначный прорыв. Не каждый регион имеет национальный исследовательский университет. Для края такой университет станет опорной площадкой для решения многих научных задач фундаментального и прикладного уровня. Особенно это касается разработок и внедрения современных технологий в тот же агропромышленный комплекс. Абитуриенты не будут разъезжаться по другим городам, а окончившие университет будут оставаться в крае, что обеспечит кадровый потенциал. Плюсов очень много, и они несомненны, в том числе и для нашего университета, который многие годы нарабатывал исследовательский потенциал. Ведь программа исследовательского университета будет очень хорошо финансово поддерживаться в течение 10 лет. Это, конечно же, будет колоссальный рывок в развитии вуза. Статус – это своеобразный знак качества и привлекательности.

Корр.: Какие усилия нужно приложить вузу, чтобы получить этот статус? Достижимо ли это для АлтГУ? Имеет ли вуз необходимую базу для этого?

А.Т.: Усилий нужно приложить много. Я уже сказал, что нужно увеличить контингент студентов очной формы обучения примерно на 1000 студентов. Это серьезная задача. За счет бюджетного набора это сделать нереально. Поэтому придется наращивать внебюджетный набор, а при таких высоких ценах на оплату в нашем университете это сделать очень проблематично. Но придется работать в обоих направлениях. В принципе, этот показатель можно выполнить в ближайшие два года. У нас неплохая динамика публикаций в журналах, входящих в международные базы цитирований Scopus и Web of Science, есть свои такие журналы. Но пока мы не достигаем нужных результатов, чтобы получить высокие баллы за рассматриваемый показатель. Но тоже при определенных усилиях, при консолидации исследовательских групп, при вхождении в международные научные коллаборации, при модернизации системы стимулирования можно выйти на требуемый уровень. Наиболее проблематичными являются два показателя. Это объем консолидированного бюджета и оборот средств малых инновационных предприятий, открытых при университете. Над этим нужно работать. Есть варианты достижений, но будет сложно их реализовать. Необходимо существенное увеличение средств на научные исследования. Кадровый потенциал университета рассматривается, а тут у нас с каждым годом проблемы. Оценивается инфраструктура образовательного и научного исследовательского процесса. Учитывается и средний бал ЕГЭ. В общем, работы много предстоит в условиях, которые с каждым годом усложняются, особенно за счет сокращения ставок и увеличения нагрузки на преподавателей.

Корр.: Как вы сами оцениваете эту идею?

А.Т.: Идея прогрессивная и вполне реальная, но ее должен воплощать руководитель, имеющий потенциал ученого, обладающий способностью управлять научно-исследовательскими процессами и достигать нужных результатов.

Почему не назначать

Корр.: Алексей Алексеевич, почему ректора университета нужно выбирать, а не назначать? Плюсы и минусы того, что такая должность – выборная?

А.Т.: Выборы – это самая демократичная форма принятия важного решения, исходя из позиций многих членов коллектива. Она в определенной мере является оптимальной, обеспечивает легитимность полномочий. Есть, конечно, свои особенности. Но, думаю, что плюсов все-таки больше. По крайней мере, есть возможность выразить свое мнение путем голосования. Есть проблема в том, как и кем организуются и проводятся выборы, кем и как считаются результаты. Но если коллектив большой, всех обмануть, запугать и настроить не очень просто. Поэтому есть надежды на объективный исход. Ведь есть давняя и прописанная истина, что коллектив заслуживает того руководителя, которого он выбирает.

Корр.: Напомните, пожалуйста, как вы видите развитие АлтГУ?

А.Т.: Если коротко: вижу позитивное развитие только при изменении ситуации в университете, при наличии творческой обстановки и благоприятного человеческого климата.