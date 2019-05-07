Реставрация Дворца зрелищ и спорта в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
В Барнауле продолжается реконструкция Дворца зрелищ и спорта им Г. С. Титова. Напомним, здание закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля этого года спортобъект был продан бизнесмену Михаилу Дроздову. Сумма сделки не раскрывается, но она не ниже кадастровой стоимости – 200 миллионов рублей.
Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе.
О том, что нового появится в главном спортивном сооружении Барнауле, читайте в ближайшее время на Amic.ru. А пока представляем вашему вниманию фоторепортаж из Дворца зрелищ и спорта.
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