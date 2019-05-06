Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова госпитализировали в городскую больницу с острым аппендицитом, сообщает "Новый Севастополь".
Об этом журналистам сообщил замдиректора городского департамента здравоохранения Владислав Нусинов.
По его словам, операция по удалению аппендикса прошла успешно. Сейчас Овсянников проходит стационарное лечение.
Нусинов выразил уверенность, что врачи сделают все возможное, чтобы губернатор смог принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
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