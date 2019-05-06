Комиссия УФАС по Алтайскому краю проверила участников аукционов, проводимых региональными госзаказчиками, на предмет картельного сговора.

В ходе проверки было выявлено, что в 16 аукционах на право поставки медицинских расходных материалов, реагентов и инвентаря для медучреждений Алтайского края принимали совместное участие ООО "Медоника" и ООО "Медикс". Общая начальная максимальная цена контрактов, выставленных на торги — более 54 млн. рублей.

Установлено, что в каждом из указанных случаев одна из них выигрывала торги с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта от 0,5 до 1,5%. При этом они предлагали идентичные по стоимости и содержанию услуги.

"Компании пользовались единой электронной инфраструктурой и проводили совместную подготовку к торгам — заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Кроме того, между компаниями выявлены экономические взаимоотношения", — уточняют краевые антимонопольщики.

С учетом всех указанных обстоятельств, региональное управление ФАС России возбудило дело по данному факту. В ведомстве предполагают, что между указанными участниками заключалось устное соглашение о ценовой политике во время аукциона и они исполнили его, тем самым эти участники торгов нарушили ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции".

В случае подтверждения подозрений, компании могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ. Если их вина будет доказана, участникам сговора грозит штраф вплоть до половины начальной стоимости предмета торгов.