Квартиры в Барнауле, как ожидают эксперты, подорожают уже этим летом. Виной всему изменения в законе, которые повлияют и на рынок "вторички". Но пока у алтайских семей есть возможность купить жилье с неплохим дисконтом.

Специалисты составили рейтинг квартир в Барнауле площадью 60+ квадратных метров, которые сейчас продаются со скидкой.

5-е место. Квартира 72 кв.м. ЖК "Невский". Цена – 3,7 млн (была 3,9 млн)

Квартира находится в Индустриальном районе в довольно приятном, с точки зрения инфраструктуры, квартале. Рядом расположено несколько торговых центров, есть школы, сады, двор, где можно погулять. Дом кирпичный, есть теплоизоляция. По метражу – 72 "квадрата" – вариант весьма не плохой.

Но квартира оказывается "евродвушкой", хотя с такими площадями можно найти и трехкомнатную. Пространство использовано явно нерационально: большие коридоры и прихожая, огромная комната, переходящая в кухонную зону. В общем, за такие деньги люди, пожалуй, будут искать более "семейный" вариант, ведь с детьми жить в такой квартире не вполне удобно. Кроме того, очевидно, что новым жильцам захочется сделать собственный ремонт – слишком уж "характерный" нынешний.

4-е место. Квартира 60 кв.м. Ул. Балтийская. Цена – 4,3 млн (была 4,6 млн)

Эта квартира в Индустриальном районе может показаться неоправданно дорогой. 4,3 миллиона за лишь 60 квадратных метров и две комнаты! Но цена объясняется тем, что сделан свежий ремонт с качественными материалами и хозяева частично оставляют мебель: кухонный гарнитур, стол, стулья, диван, бытовую технику. Можно хорошо сэкономить на ремонте и обстановке. Сам дом тоже неплох – обладает тепло- и шумоизоляцией.

Но минус все тот же: высокая цена делает это предложение подходящим для весьма редкого покупателя. Кроме того, квартира явно не для семейных людей. В общем, хотя комфортно и приятно, но на любителя.

3-е место. Квартира 60 кв.м. Ул. Молодежная – пр. Красноармейский. Цена – 4 млн (была 4,4 млн)

Перемещаемся в центр, и сразу попадаем на третье место нашего рейтинга квартир со скидкой. Все-таки когда рядом лучшие школы, культурные учреждения и территория деловой жизни, один из самых крупных и популярных торгово-развлекательных центров, это всегда удобно. Но, очевидно, именно месторасположение и повлияло на цену больше всего.

В целом квартира неплоха. Но, судя по всему, придется сделать ремонт. Если, конечно, вас не устроит имеющийся. Еще из минусов – дом не новый, 97-й серии. Поэтому могут быть вопросы с тепло- и шумоизоляцией, а также есть вероятность возникновения других коммунальных проблем. Планировка не совсем рациональна: фактически это евродвушка. Хотя за 4 миллиона рублей люди явно захотят более подходящий для семейной жизни вариант.

2-е место. Квартира 63,3 кв.м. Ул. Партизанская. Цена – 3,6 млн (была 3,85 млн)

Во-первых, это самый центр города, что говорит само за себя. Квартира находится в считанных минутах ходьбы до пл. Советов. Стоимость комфортная по соотношению цена – качество. Дом категории элитный – неплохая шумо- и теплоизоляция, видеонаблюдение, консьерж, в квартире большая лоджия, французское остекление, закрытая парковка, есть придомовая территория (хотя и не указано, насколько комфортная).

Вариант достоин лидирующих позиций нашего рейтинга. Но все же не первого места. Почему? Поймете, посмотрев на квартиру-победителя.

1-е место. Квартира 62 кв.м. Центр – 800 метров до пл. Октября. Цена – 3,6 млн (была 3,9 млн)

Эта квартира расположена в тихом, укромном центре Барнаула. Все рядом: поликлиники, крупный торговый центр, школы, большой парк. На 62 "квадратах" расположилась "евротрешка" – а значит, это отличный вариант для семьи с детьми. Сам дом выполнен в лаконичном и современном скандинавском стиле, в нем просторные и светлые места общего пользования, охраняемая придомовая территория, есть детская площадка и территория для прогулки, в цену входит парковочное место.

Планировка крайне удобна и функциональна: есть две комнаты для проживания и гостиная с кухней и утепленной лоджией. Усиленная тепло- и шумоизоляция, белоснежные стены под отделку, высокие потолки, большие окна, выводы под теплый пол. Квартира позволит потратить на ремонт куда меньше, чем в других новостройках, а получить действительно комфортную семейную квартиру. Более того, есть возможность договориться с собственником о ремонте за его счет.

Что касается цены, то вариант – один из оптимальных на рынке. А если учесть, что предлагается скидка, то лучше всего немедленно позвонить и записаться на ее просмотр. Телефон собственника – 8-913-241-2080.