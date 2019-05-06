Виктор Томенко посетил Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор ознакомился с условиями, в которых проходят лечение пациенты и поговорил с персоналом о дальнейшем улучшении медицинской базы.
Для ветеранов, проходящих лечение в медучреждении, организовали праздник с концертом, поздравлениями и подарками.
После торжества Томенко попил чаю с ветеранами Великой Отечественной войны. Он расспросил их про тяжелые военные годы и другие важные события в жизни.
Своими воспоминаниями с губернатором поделились воевавший на Украинских фронтах с 1944 года Вячеслав Леонов, ленинградская блокадница Тамара Ивлева и участвовавший в боях с Японией на Восточном фронте Петр Прозоров.
Ветераны похвалили внимательное отношение, а также прекрасные условия лечения и реабилитации в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн.
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