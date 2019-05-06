Чья-то небрежность в обращении с огнем чуть не привела к возгоранию 23 жилых домов на улице Хохолкова в Горно-Алтайске, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Возгорание случилось 5 мая в 12:30 и за кратчайший промежуток времени трава воспламенилась на площади 1,3 га.

Огненный вал по сухой траве шел в направлении домовладений, где проживают 72 человека, в том числе 14 детей.

Из-за ветра угроза пожара в домах была очень серьезной, и на борьбу со стихией бросили внушительные силы и средства.

Отстаивали частную собственность от уничтожения не только пожарные, но и местные жители, а также сотрудники администрации и лесничества.

Благодаря слаженным действиям удалось потушить огонь, не пустив его к домам.

ГУ МЧС России напоминает, что в Республике Алтай действует особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытый огонь на улице. Нарушение правил грозит не только штрафами, но и опасными пожарами.