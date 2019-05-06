Прокуратура Новосибирской области опубликовала результаты проверки по факту резонансных избиений школьников подростками в Барабинске.

Установлены три лица в возрасте от 16 до 17 лет, участвовавших как минимум в трех случаях нанесения побоев.

От их действий пострадали 13-летний ребенок, 17-летний подросток и еще одно неустановленное лицо.

Избиения снимались на видео и выкладывались в интернет. Именно благодаря попаданию записей преступлений в Сеть о случаях стало известно общественности.

В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои из хулиганских побуждений"). Их расследование взято на контроль прокуратурой.

Кроме того, вынесены предупреждения организациям, которые не проявили должного внимания к воспитанию подростков.

Так, двое из них были членами военно-патриотических клубов при школах и занимались восточными единоборствами.

Проверяющие нашли в деятельности этих ВПК несоответствие требованиям законодательства в плане принятия школьников в члены и в нескольких других аспектов.

В спортивной секции же выявили тренера без соответствующего образования.

Кроме того, один из подростков ранее состоял на учете в ПДН, но был с него впоследствии снят, в чем также нашли нарушение профилактической работы.

По результатам проверки организациям выданы предписания об устранении выявленных недостатков.