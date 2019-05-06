Еще не передавшего свои полномочия преемнику президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру страны, сообщает газета "Известия".
Согласно информации украинских СМИ, 7 мая политик ответит на вопросы по уголовному делу в рамках расследования гибели людей во время Евромайдана.
Напомним, что во время майдана незалежности в феврале 2014 года произошел госпереворот, во время которого погибли свыше 100 человек.
Его устроили сторонники евроинтеграции, которые протестовали против приостановления соглашения об ассоциации с ЕС.
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