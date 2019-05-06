6 мая 2019 года вступили в силу новые правила порядка прохождения диспансеризации гражданами, сообщает "Российская газета".
Теперь население, начиная с 40 лет, будет проходить эту процедуру ежегодно, а до этого возраста – раз в три года.
Особое внимание уделят раннему выявлению онкологии. Для этого людям от 40 лет будут проводить скрининги.
Как минимум раз в год должны будут появляться у врачей и более молодые совершеннолетние люди, но им будет достаточно профилактического осмотра.
Граждане будут осматриваться на визуальные признаки онкологических заболеваний. Им также предложат сдать анализы крови, измерить внутриглазное давление и пройти иные процедуры.
Диспансеризация останется бесплатной и добровольной.
Комментарии