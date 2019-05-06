Патент на дизайн автомобиля, в котором безошибочно угадывается концепт Lada 4x4 Vision, опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности, сообщает "Российская газета".
Новая модель сохранила "преемственность поколений", переняв некоторые решения от предшественника.
В частности можно выделить характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и почти незаметные задние двери, что делает автомобиль визуально схожим с трехдверным.
Несмотря на черты прежней "Нивы", автомобиль представляется более массивным и грозным, что отметили даже зарубежные эксперты.
Комментарии
лада Фонвизин)
а движка то какая, дохлая как всегда ?
какое же убожество...
тупая выштамповка дверей и крыльев, выходящая из Весты, не только осталась, но и выросла как раковая опухоль... ну и "плюсом" к внешнему уродству идет и внутреннее... на каких карликов или ребятишек рассчитана задняя дверь???
какой олигофрен этот дизайн придумал? такой же, который из нормального Террано, сделал мелкую городскую побрякушку??