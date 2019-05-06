У внука британской королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец. Это мальчик. Об этом счастливые родители написали в Instagram.
Королева Великобритании Елизавета Вторая теперь уже восьмикратно прабабушка. Имя малыша по традиции назовут позднее.
Ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, то есть своих двоюродных братьев и сестры – Джорджа (2013), Шарлотты (2015), Луи (2017), и, наконец, своего отца, принца Гарри.
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