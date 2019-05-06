Руководитель регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков во время заседания правительства Алтайского края доложил о росте экспорта продукции АПК по итогам года.
"Важнейшей составляющей внешнеэкономической деятельности Алтайского края является экспорт продукции АПК, общая стоимость которого в 2018 году превысила 198 млн долларов США", — цитирует чиновника пресс-служба краевых властей.
По словам Большакова это на 6,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особенно он выделил прогресс в производстве зерна. За год его экспортировали в объеме 121 тысяча тонн, что в денежном эквиваленте оценивается в 22,1 млн долларов.
Это абсолютный рекорд. Для сравнения, в 2017-м на экспорт отгрузили в три раза меньше зерна.
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