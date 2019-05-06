В Барнауле новый собственник продолжает реконструкцию здания бывшего Дворца зрелищ и спорта.
Теперь комплекс к тому же получил новое название. Как сообщает "Катунь 24", его переименовали в "Титов Арену".
Изменится и облик здания. Теперь оно будет выдержано в традиционных клубных цветах "Динамо" – белом и синем.
Но пока ведется демонтаж старых конструкций, в том числе и деревянных перекрытий, из-за которых Дворец зрелищ и спорта как раз и закрыли.
В дальнейшем планируется увеличить вместимость площадки почти на тысячу мест, а также оснастить ее современным звуковым, световым и холодильным оборудованием.
Все работы хотят завершить к 15 сентября. Крайний срок сдачи – начало октября. Первым турниром на "Титов Арене" может стать Student hockey chellenge.
Напомним, здание Дворца зрелищ и спорта в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года. Причинами стали нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля Крайсовпроф подписал договор о продаже объекта бизнесмену Михаилу Дроздову. Сумма сделки не раскрывается, но она не ниже кадастровой стоимости – 200 миллионов рублей.
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