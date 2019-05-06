Сотрудница республиканской больницы в Горно-Алтайске предстала перед судом по обвинению в краже у пациентки, сообщает прокуратура Республики Алтай.
Как установлено судом и следствием, 28-летняя горожанка нашла 71 тысячу рублей в сумке, стоявшей в палате у пенсионерки.
Не устояв перед соблазном "легких денег", женщина похитила сбережения 80-летней пациентки и потратила их по своему усмотрению.
Суд признал ее виновной по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину").
С учетом того, что подсудимая является многодетной матерью, совершила преступление впервые, признает вину и раскаивается в содеянном, ее приговорили к полугоду исправительных работ.
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