На Центральном пляже Советского района Новосибирска 4 мая убили 29-летнего мужчину, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как установлено правоохранителями, началось все с конфликта с двумя горожанами, которые жестоко избили своего оппонента.
После этого один из них достал нож и воткнул его в шею своей жертве. Удар оказался смертельным.
На следующий день полицейские по горячим следам задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 31-летние местные жители.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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