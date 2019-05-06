В Москве продолжается судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"), сообщает "Коммерсантъ".
Прокурор Светлана Тарасова попросила суд назначить обвиняемым наказание в виде реального лишения свободы.
Сторона обвинения просит приговорить братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
Напомним, в начале октября 2018 года произошел скандал с участием полузащитника Павла Мамаева, нападающего Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus).
Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. В результате суд неоднократно продлевал арест фигурантов дела. Согласно последнему его решению, они проведут под стражей до 25 сентября.
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