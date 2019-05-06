Предпринимательница из Йошкар-Олы Ольга Попова победила во всероссийском конкурсе красоты "Миссис и леди хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная — 2019", сообщает "Российская газета".
Мероприятие завершилось 5 мая в Москве. Там на протяжении пяти дней замужние представительницы различных регионов России демонстрировали свои таланты.
Ольге Поповой 32 года. Она занимается бизнесом – владеет магазином женской одежды в столице республики Марий Эл. Воспитывает двоих детей – мальчика и девочку.
Теперь она будет представлять Россию на Европейском этапе конкурса.
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