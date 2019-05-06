6 мая Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского суда Москвы, не удовлетворив требование рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски) разблокировать на территории РФ его клип на песню "Иуда" в YouTube и на других интернет-ресурсах, сообщает РИА Новости.
Решение аргументировано тем, что в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотиков.
Сторона истца на это ответила, что ролик "является художественным произведением", а его блокировка "нарушает право на свободное распространение информации, гарантированное конституцией".
Стоит отметить, что это не единственный клип рэп-исполнителя, подвергнувшийся цензуре. Также на территории России запрещены его ролики "Пироман 17", "Пуля-дура" и "Поэма о Родине". В них усмотрели пробуждение у несовершеннолетних интереса к суициду, курению и матерщине.
Напомним, дискуссии вокруг рэп-культуры в РФ обострились на фоне скандалов из-за срыва выступлений ряда рэперов в 2018 году. В частности были сорваны концерты рэперов Хаски и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэп-исполнители Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) даже дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.
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